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Karikatürist Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karikatürist Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

12.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:22Karikatürist Hasan Kaçan, AA'nın
Karikatürist Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.
Kaçan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " Şehitleri Anısına" başlıklı fotoğrafını seçen Kaçan, "Gençlerin atalarını ve tarihlerini unutmayarak böyle bir etkinlik düzenlemelerini anlamlı buluyorum. Beyaza bürünmüş doğanın verdiği etkinin de yüksek olduğunu düşündüğüm için bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.
Hasan Kaçan, "yaşam" kategorisinde, Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" adlı fotoğrafını beğenerek, şunları söyledi:
"Fotoğrafların hepsi de çok güzelmiş. İnsan arada seçemiyor yani. Bir önceki fotoğrafın teması kış ve karlı hava şartlarıydı tekrar aynı temayı seçmek istemem fakat bu fotoğrafta da küçük çocukların karların arasında okullarına gidiş hikayesinin başarılı aktarıldığını düşündüğüm için bunu tercih ediyorum."
"Spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un Boğaz'ında, Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkurda 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda çekilen "Su Altından Kıtalarası Yarış" başlıklı fotoğrafı seçen Kaçan, "İstanbul Boğazı'nda çok etkileyici bir an farklı bir bakış açısıyla yakalanmış." ifadelerini kullandı.

Hasan Kaçan, Hakan Burak, Sarıkamış, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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