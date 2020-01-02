Karikatürler yarışacak, sağlıklı yaşam kazanacak

4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, "Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi" temasıyla düzenleniyor. Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni bir ödülün de verileceği yarışmaya başvurular 7 Şubat'a kadar devam ediyor. Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, "Dünyanın dört bir yanından karikatüristin kendi kültürel perspektiflerini yansıtacakları ilham verici eserleri görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Yeşilay dünyanın, ülkemizin ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın 4'üncüsünü düzenliyor. Dünyadan ve Türkiye'den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın bu yılki teması "Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi" olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 7 Şubat 2020 tarihine kadar yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.

2020'nin Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı olduğunu ve bu yıl tüm bağımlılıklarla mücadelede sağlıklı yaşamın önemine odaklandıklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

"Uluslararası Karikatür Yarışmasının 4'üncüsünü 'Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi' temasıyla düzenliyoruz. 3 yıldır yoğun ilgi gören yarışmamıza, geçtiğimiz yıl 51 ülkeden, 414 karikatürist, 787 farklı eserle başvurdu. Bugüne kadar yarışmaya katılan toplam eser sayısı ise 2 bin 848 oldu. Yarışmamızın bağımlılıkla mücadele misyonunu dünya çapında en iyi şekilde taşımasının yanı sıra karikatür sanatının gelişimine ve yaygınlaşmasına gösterdiği katkı da bizi çok mutlu ediyor. Bugüne kadar yarışan eserlerin yüzde 70'i yabancı karikatüristlere aitti. Bunların arasında Azerbaycanlı Soltan Soltanli, Belçikalı Luc Descheemaeker, Brezilyalı Silvano Mello, İranlı Kambiz Derambakhsh ve Sırbistanlı Borislav Stankoviç gibi dünyaca önemli isimler de bulunuyor. Aynı zamanda pek çok genç karikatürist ilk kez bu yarışmayla isimlerini duyurdu. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından karikatüristin kendi kültürel perspektiflerini yansıtacakları ilham verici eserleri görmek için sabırsızlanıyoruz."

Yarışmaya 100. yıl ödülü eklendi, ödül miktarı toplamda 35 bin TL'ye yükseldi

4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın teması belirlenirken sağlıklı yaşam bilincinin ve bu yönde geliştirilen alışkanlıkların bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durulmasına katkı sağlayacağı gerçeğinden hareket edildi. Yarışma sonucunda birinciyi 10 bin TL, ikinciyi 7 bin 500 TL, üçüncüyü 5 bin TL ödül beklerken, 3 kişiye de 2 bin 500 TL'lik başarı ödülü verilecek. Ayrıca bir kişi 2 bin 500 TL'lik Mazhar Osman Ödülü'nün ve bir kişi de 2 bin 500 TL'lik 100. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi olacak. Yeşilay, 4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda toplam 35 bin TL ödül dağıtacak.