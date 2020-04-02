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Karılova'da Nisan'da karla mücadele

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle mahalle yolları ulaşıma kapandı, belediye ekipleri çalışmalara başladı.

02.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:42
Karılova'da Nisan'da karla mücadele
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle mahalle yolları ulaşıma kapandı, belediye ekipleri çalışmalara başladı. Hastaneye götürülemeyen bir hasta için ise kapanan yol açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Karlıova ilçesinde dün sabahtan itibaren etkili olan kar, yer yer 30- 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışının ardından çalışmalara yapan belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karları kamyonlarla taşımaya başladı. İlçede Kanireş Mahallesi'nde eşi rahatsızlanan Ahmet Kanat da aracıyla hastaneye gitmek istedi ancak yol kar nedeniyle kapalı olunca durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri de yolu açarak, Kanat'ın hasta eşini hastaneye götürmesini sağladı.

Belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından eşini hastaneye götüren Ahmet Kanat, "İlçemizde çok kar yağdı ve yollar kapandı. Benim de hastam vardı. Hemen belediyeyi aradım ve gelip yolu açtılar Allah razı olsun onlardan" dedi.

İlkbahar temizliği yapacakları sırada yeniden karla mücadeleye başladıklarını belirten iş makinesi operatörü Hüseyin Doğan, "Nisan ayının gelmesiyle yağmur yağmasını beklerken, yoğun bir kar yağışı var. Belediye olarak ilkbahar temizliği yapmamız gerekirken, şuan kar nedeniyle kapanan mahalle ve ana cadde karları temizliyoruz. Acil vakalarda da mahalle aralarını hızlı bir şekilde açıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Güncel
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