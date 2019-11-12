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Karim Benzema hacamat yaptırdı

İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

12.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:50Karim Benzema hacamat yaptırdı

İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid'in asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.



Karim Benzema, Real Madrid, Cezayir, La Liga, Spor

Kaynak: DHA

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