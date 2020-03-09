Menü
Haberler ›› Spor ››Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun Real Betis'e Attığı Goller - Spor

Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun Real Betis'e Attığı Goller

Real Madrid'in iki önemli santraforunun Laliga ekiplerinden Real Betis'e attığı gollerin görüntülerini sizler için derledik. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun golleri Dugout farkıyla sizlerle.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Real Madrid'in iki önemli santraforunun Laliga ekiplerinden Real Betis'e attığı gollerin görüntülerini sizler için derledik. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun golleri Dugout farkıyla sizlerle. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun Real Betis'e Attığı Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Real Madrid, Real Betis, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Spor
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı