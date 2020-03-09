Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun Real Betis'e Attığı Goller
Real Madrid'in iki önemli santraforunun Laliga ekiplerinden Real Betis'e attığı gollerin görüntülerini sizler için derledik. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun golleri Dugout farkıyla sizlerle.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Real Madrid'in iki önemli santraforunun Laliga ekiplerinden Real Betis'e attığı gollerin görüntülerini sizler için derledik. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun golleri Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun Real Betis'e Attığı Goller
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Real Madrid, Real Betis, Spor
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