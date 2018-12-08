Karın Ağırlığına Dayanamayan Çatı Çöktü

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:38



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:38

Hakkari'de etkili olan kar yağışına dayanamayan bir evin çatısı çöktü.Hakkari genelinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 45 santimetreye ulaştı. Yeni Mahalle'de ikamet eden 8 nüfuslu Hamit Acar isimli vatandaşın 4 katlı evinin çatısı ise, kar yağışına daha fazla dayanamayarak çöktü.Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kardeşleri ile birlikte 7 yıl boyunca değişik işlerde çalışarak ancak evlerinin bir katını faaliyete geçirdiklerini belirten Hamit Acar, onca masraf ve emek harcadıkları çatılarının yerle bir olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Acar, "Kardeşlerim değişik işlerde ben ise bir fırında çalıştım. Gecemizi gündüzümüze katarak kiralarda kurtulmak için ev yaptık. 4 katlı evin bir katını büyük emeklerle faaliyete soktuk. Diğer katları ise yapamadık. Kar yağışına dayanamayan evimizin çatısı çöktü. Çok mağdur durumdayız. Çatımızın yapılması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.Evinin çatısı çöken Hamit Acar'ın yengesi İlknur Acar ise, aile fertlerinin canla başla çalışarak yaptırdığı evlerinin sadece bir katını faaliyete geçirebildiklerini belirterek, çatının çökmesinden dolayı perişan olduklarını söyledi.Hamit Acar ve kardeşlerini 7 yıl boyunca biriktirdikleri parayla ev yaptıklarını anlatan İlknur Acar, çatıyı onaracak güçte olmadıklarını ve devlet büyüklerinin kendilerine yardımcı olmasını istedi. - HAKKARİ