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Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktüSİVAS'ta kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü.

12.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:45Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

SİVAS'ta kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan Cumartesi Pazarı alanında meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yoğun kar birikintilerine neden oldu. Brandadan yapılan pazar çatısının bir bölümü üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çöken çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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