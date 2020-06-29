Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktıKARAMAN'da karın ağrsı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı.

29.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:52
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı
KARAMAN'da karın ağrsı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.
Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı. Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Karaman, Güncel, Haber

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