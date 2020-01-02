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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybetti.

02.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:42

'ın ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Ak'ın ölümü ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Dilvin Ak, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Nazilli'deki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan 13 yaşındaki Dilvin, yaşamını kaybetti.

OTOPSİ İSTENDİ

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Dilvin Ak'ı muayene eden doktorlar, acil servise yatırdı. Gece yarısı fenalaşan Ak'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken sabaha karşı saat 05.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Özel hastanenin doktorları tarafından Nazilli Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi istendi. Ailesinin ve doktorların şoke olduğu ölüm sonrası Dilvin Ak'ın tüm sevenleri yasa boğuldu.

SIRASI ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ

Dilvin Ak'ın eğitim gördüğü Nazilli Merkez Beşeylül Ortaokulundaki 8/C sınıfındaki sırası çiçeklerle donatıldı. 8 yıldır aynı sıraları paylaştığı arkadaşları ise üzüntülerini dile getirdi. Anne-babası ayrı yaşadığı için dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli'de dedesinin evinde yaşadığı öğrenilen Dilvin Ak'ın cenazesinin, Durasallı Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Durasallı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
SİVASLI İBOCAN: Yanlış teşhis koyanın veya ilgilenmeyenin ALLAH cezasını versin, kendiside aynı akibete uğrasın. . Neden mi beddua ediyorum, çünki benim oğluma da, yanlış teşhis koyup olmayacak ameliyatı yaptılar, aynı durum kendi başlarına, gelsin. . . Doktor olupda herşeyi bilen sanmayın, anlamasada kafasına göre işlem yapıyor, eli öpülesi ile eline tükürülesi doktorlar kendilerini bilirler. . .
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