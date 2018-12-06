Karın Ağrısıyla Hastaneye Giden Talihsiz Adamın, Yanlış İğne Sonucu Kolu ve Bacağı Felç Oldu

Biçer sezonunda şoför olarak çalışan Bulut, 2017 yılında Yozgat Devlet hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gittiğinde kendisine yapılan iğne sonucu sağ ayak ve sağ kolunun felç olduğunu belirterek, geçen süre içerisinde yaşadığı zorlukları anlattı. Kırşehir Çiçekdağı Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Murat Bulut, Engellerini aşmak için destek bekliyor.

AĞRILARININ DİNMESİ İÇİN ELEKTRİK VERİLİYOR

Tedavisinin yapılması için uzun süre uğraştığını ve şu anda ayak ağrılarının dayanamaz boyutlara ulaştığı için vücuduna devamlı elektrik veren bir cihazın yerleştirildiğini söyleyen Murat Bulut, bu cihazla hayatının çok kısıtlandığını, yatma şekline göre kumandadan ayar yapması gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ İSTEDİ

Anne ve Babasının bakıma muhtaç olduklarını, aynı evde onlara baktığını ve geçimini sağlayacak geliri olmadığını belirten Engelli Bulut, yetkililerden destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini bekleyen Bulut, Vali Akın, Kaymakam Akeller, başta olmak üzere siyasi ve görevlilere ilgi beklediğini iletti.