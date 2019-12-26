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Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)

154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTUKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

26.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:09 Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)

154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTU

'ın ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Göksun'un mevkiinde Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) ilçeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının koptuğu ve elektrik kesintisinin bundan kaynaklandığı belirtildi. Kopan hat nedeniyle yaşanan arızayı giderip ilçeye elektrik vermek için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezindeki devrilmiş ve telleri kopmuş olan elektrik direklerinin onarımına da devam ediliyor.



Kahramanmaraş, Saraycık, Türkiye, Göksun, Güncel

Kaynak: DHA

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