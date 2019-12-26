Haberler » Güncel » Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3) - Haber

Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3)

50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi.

26.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:52 Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3)

50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi. TEİAŞ'ın kopan 154 bin voltluk iletim hattındaki arızayı gidermesinin ardından AKEDAŞ da ilk etapta şehir merkezine elektrik enerjisini verdi. Salı günü saat 18.00 sıralarında karanlığa gömülen ilçe, 50 saatlik bir çalışmanın sonunda aydınlatıldı.Birçok direk devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle ilçenin tamamına elektrik enerjisi verilmediği, bu arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30   AFAD: "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" - Haber
22:30   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:26   Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli - Haber
22:24   AFAD: "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
20:48   Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Haber
19:52   HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
26.12.2019 22:33:13