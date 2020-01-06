Haberler » Güncel » Karın keyfini yine çocuklar çıkardı - Haber

Karın keyfini yine çocuklar çıkardı

Turgutlu'da etkili olan kar yağışı kırsal mahallerde eğitime 1 gün ara verilmesine neden oldu.

06.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:11 Karın keyfini yine çocuklar çıkardı
'da etkili olan kar yağışı kırsal mahallerde eğitime 1 gün ara verilmesine neden oldu. Kırsal mahallerdeki çocuklarda karın keyfini doyasıya yaşadı.

'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışı dağ köylerine ulaşımı zorlaştırdı. Bir çok köy yolu kapanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri yol çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallerde ise kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Okullar tatil edilince karın keyfini kırsal mahallerdeki çocuklar çıkardı. Kar topu oynayan, kardan adam yapan ve plastik malzemelerde kayarak keyifli dakikalar yaşayan çocuklar güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Zaman zaman yolda kalan araçlara belediye ekipleri yardım ederken zorlu koşullar için çalışmalar sürdürülüyor. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
15:24   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:26:31