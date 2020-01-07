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Karın tadını yine çocuklar çıkardı

Eskişehir'de, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yine çocuklara yaradı.

07.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:00 Karın tadını yine çocuklar çıkardı
'de, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yine çocuklara yaradı. Parklara akın eden minikler, karın keyfini kartopu savaşı ve kardan adam yaparak çıkardı.

Eskişehir'de, 2020 yılının ilk kar yağışında kent beyaz örtüye kaplandı. Dün gece itibariyle etkisini arttırarak devam eden kar yağışıyla birlikte Eskişehir'de, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Minikler, tatil haberini aldıktan sonra adeta parklara akın etti. Burada karın ve tatilin keyfini doyasıya çıkaran çocuklar, kartopu savaşı ve kardan adam yaptı. Soğuk havaya aldırış gönüllerince eğlenen çocuklar oyunlar oynayarak ısındı.

"Parkta çocuklar vardı onlarla kartopu savaşı yaptım"

9 yaşındaki Cem Çağlar Kaymak, kar içinde güzel vakit geçirdiğinden bahsederek, "Günüm güzel geçiyor. Parkta çocuklar vardı onlarla kartopu savaşı yaptım. Sonra bu kardan adamı yapmaya çalıştık. Bu sabah Bursa'dan döndük. Döndüğümüz için babam beni okula yollamadı. Sonra belediye başkanı uyandı bugün okullar tatil dedi" şeklinde konuştu.

" 'da da kar yağışı oluyor ama Türkiye'de daha çok bence"

Eğlenmek için çocuklarla parka geldiğini söyleyen Sajat Jangjun, "Okullar tatil olduğu için biz eğlenmek, vakit geçirmek istedik. Belki bu karı bir daha göremeyeceğiz. Dolayısıyla hep birlikte burada toplandık. Çocuklara sormalısınız ama benim için çok eğlenceli geçti. İran'da da kar yağışı oluyor ama Türkiye'de daha çok bence" ifadelerini kullandı.

"Oyun oynadık soğuğu hissetmedik"

11 yaşındaki Parsa Farahanı ise, soğuğu hissetmediklerini belirterek, "Bugün çok güzel geçti. Okullar tatil olduğu için karla oynamaya geldik. Karla oynadık, kardan adam yaptık. Çok eğlendik. Oyun oynadık soğuğu hissetmedik" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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