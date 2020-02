"Karınca" filminin galası yapıldı

Sinema dünyasından pek çok isim Nazif Tunç'un yönetmenliğini yaptığı "Karınca" filminin galasında buluştu.Galaya filmin ekibinin ve oyuncularının yanı sıra yönetmen Yüksel Aksu, Kubilay Erkan Yazıcı, Sinan Sertel, Ahmet Sönmez, Mustafa Kara, Yılmaz Atadeniz, Murat Pay ile oyuncu Vildan Atasever, Mürşid Ağa Bağ, Yüksel Akça Görkem Yeltan ve yapımcı Ahmet Edebali de katıldı. Yönetmen Nazif Tunç, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.Tunç, "Bugün bizim düğünümüz var, 'Karınca'nın düğünü var. Sadece insanların değil 'Karınca'nın da düğünü oluyor. Dört yıldan bu yana geceli gündüzlü çetin bir mücadele verdiğimiz karınca filminin galası, seyirciyle buluşma düğünü bu gece, sevinçliyiz, mutluyuz." dedi.Filmde karıncanın kendi soydaşlarını yani karınca milletini yok etmeye çalışan fillerle temsili olarak savaştığını ifade eden Tunç, şöyle devam etti:"Bizim ülkemiz çok sıkıntılı dönemler yaşıyor, her taraftan birtakım taarruzlarla karşı karşıya, her türlü işgalin eşiğinde. 'Karınca', bir Anadolu Müslümanının bütün bu taarruzlara karşı sağına solun bakmadan, 'Asker var mı, güvenlik kuvvetleri var mı, polis var mı?' demeden bu emperyalist düzene karşı tek başına mücadele edebileceğini gösterdiğimiz, memleket sevdasının yürek istediğini gösterdiğimiz bir film."Filmin Anadolu insanını, irfanını ve gerçeğini anlattığını dile getiren Tunç, "Anadolu insanının tevhid inancından gelen boyun eğmezliğini gösteren bir film. Bu yüzden, sağa sola savrulmuş festival dümenleriyle yitip eriyip gitmiş Türk sinemasında bir soluk olacaktır. Bence seyirci 30 yıldan beri böyle toplumsal gerçekçilikte kendini anlatan bir filmi bekliyordu ve o filmi bulacak." değerlendirmesini yaptı."Filmin galası hayırlı uğurlu olsun"Oyuncu Halit Karaata, filmin belki çok fazla bahsedilmeyen fakat pek çok kimsenin iliklerine kadar hissettiği bir konuyu ele aldığını ifade ederek, "Her akşam televizyon başında haberlerde dinlerken içimizin titrediği 'Ya bu işin sonu ne olacak' diye düşündüğümüz, hepimizin başında, hepimizin musibeti bir konu." diye konuştu.Çekimlerin emek açısından zor geçtiğini, emek yoğun bir set olduğunu belirten Karaata, filmin senaryosunu da yazdığı için oynarken zorlanmadığını, duygulardan çok aklını ön planda tutarak oyunculuk yaptığını anlattı.Galanın film için bir tartı olduğunu ama asıl tartının gişeye çıktığı zaman halktan alacağı teveccüh olacağını dile getiren Karaata, "Filmin galası hayırlı uğurlu olsun. Umarım devamı gelir, gişesini, seyircisini bulur ve izlenir. Yapılan emek ve harcanan para boşuna gitmez, temennim budur." şeklinde konuştu."Benim için çok güzel bir yolculuktu"Oyuncu Hacer Kızılhan, galada herkesi bir arada görünce heyecanının katlandığına işaret ederek, "Karınca benim ilk projem, bu nedenle benim için yeri her zaman ayrı olacak, çok da güzel bir hikayesi var." dedi.Filmde "Fidan" karakterini oynayan Kızılhan, daha önce tiyatro oyunculuğu yaptığını, kamerayla ilk tanışmasının "Karınca" filmiyle olduğunu belirterek, şunları ekledi:"Çekimler güzel geçti, çok şey öğrendim. Benim için güzel bir okul oldu. Nazif Hoca, Halit ağabey sağ olsun bana çok şey öğrettiler. Diğer oyuncu arkadaşlarımdan da çok şey öğrendim. Ayrıca Fidan'dan da çok şey öğrendim, onunla güzel bir yolculuğa çıktım ve birbirimize çok şey öğrettik. Benim için çok güzel bir yolculuktu." dedi.Oyuncu Oğuz Tunç, yıllardır uzak kaldığı sinemaya bu filmle geri döndüğünü, çekimler esnasında film ekibiyle çok güzel bir diyalog yakaladıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.Film gösterimi sonrasında gerçekleştirilen söyleşide film ekibi, seyircilerin sorularını cevapladı.Yönetmen Yılmaz Atadeniz, filmle ilgili değerlendirmede bulunarak, pek çok filmde kuyu sahnedi izlediğini fakat "Karınca"daki kuyu çekimlerini çok başarılı bulduğunu ifade etti.Filmin çok duygusal olduğunu ve vermek istediği mesajı en kısa yoldan verdiğini kaydeden Atadeniz, "Az diyalogla çok şey halletmişsiniz tebrik ederim. Çok akıcı ve duygusal bir film yapmışsınız, inanılır gibi değil. Kurgucu arkadaşlarımıza da emekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum, film baştan sonuna kadar sorgusuz götürüyor. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.Programın ardından Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu tarafından, söyleşiye katılanlara çiçek takdim edildi."Karınca" filmi, nakliye kamyonunda uzun yol şoförlüğü yapan Şemsi'nin, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kandırıldığını bilmeden İstanbul'a getirdiği Fidan'ı kurtarmak için yaptıklarını konu alıyor.