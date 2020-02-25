"Karıncalar-bir savaş vardı" oyunu Eskişehir'de

Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyun, 26, 27, 28, 29 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20:00'de Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. Oyunda Mert Turak rol alıyor.