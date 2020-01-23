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Karısı başka bir adama kaçan Recep Özsoy, Esra Erol'un programında gözyaşlarına boğuldu

23 yaşındaki Recep Ersoy, Esra Erol'un canlı yayınında internetten tanıştığı bir adama kaçan karısını görünce gözyaşlarına boğularak eve geri dönmesini istedi. Özsoy'un ağlayarak yalvardığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

23.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:02

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'un canlı yayınına katılarak yardım istedi. Eşini affetmeye hazır olan Özsoy'un canlı yayında gözyaşlarına boğulması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KARISI BAŞKA BİRİNE KAÇINCA İSYAN ETTİ

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

"İNTERNETE LANET EDİYORUM, BENİM YUVAMI YIKTI"

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu. Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Tutunacak tek dalının eşi olduğunu söyleyen Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.

GELEN VİDEOYLA ŞOKE OLDU

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta yıkıldı. İddiaların odağındaki isim Arif Yörük canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Günler sonra eşi Hülya ile canlı yayında karşı karşıya gelen Özsoy, kendisine hakim olamadı. Eşinin karşısında gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy, eşinin geri dönmesini istedi ancak öğrendikleri karşısında bir kez daha yıkıldı. Eşini bırakıp kaçan Hülya Özsoy ise 14 yaşından beri Arif ile görüştüklerini söyledi.

Karısı başka bir adama kaçan Recep Özsoy, Esra Erol'un programında gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (9)
AĞRILI ÖZHAN:Beden değil, ruh sorumludur. Bir kadın bunu yapıyorsa, ruhunda-karakterinde bir sorun vardır. Onun için kadının tedavisi, profesyonel olarak para kazanacağı bir yerde gerçekleştirilmelidir. !
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ESES:nasıl bir toplum olduk yarabbi. sen bizi cehaletten koru.
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LIGTH ERKEK:ERKEKLİĞİN KAVRAMINI YANLIŞ ANLAMIŞSIN SEN. YAZIK SENİN GİBİ BİR ERKEĞE. KADIN HEM İHANET EDİYOR SANA BİR DE AĞLAYARAK GERİ EVE GELMESİNİ İSTİYORSUN. REZİL!.
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LUCAS:Birşeye benzese canım yanmaz. Kardeşim sen daha iyisine layıksın. Yüreğin ne güzel sevmiş.
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ERGÜN K.:KADINA BAK NASILDA POZ VERMİŞ, ÇOK TEMİZ YA. YAZIKLAR OLSUN
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VADABONUS:Ya merak ediyorum eğer başkası ile görüşüp niye evleniyorsun eğer aile baskısı yoksa neden başkalarınız canını yakıyorsunuz her iki taraf içinde söylüyorum eğer sevmiyorsan bu devirde evlenme hem kendini hem başkasının canını yakma evde otur yada hakkaten birbirinizi seviyorsanız sevdiğinizle evlenin ne oldu şimdi sen bu arkadaşı sevmeyerek evlendin demekki şimdi uzun süreden beri görüştüğün adama gittin bari bunu söyle ben başkası ile görüşüyorum de bu arkadaşda senle evlenmezdi belkide doğrumu
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ZİYAA:Nasıl adammışsın la sen! İnsanda biraz gurur, onur olur la!. . . Tüüü! Senin sıfatına. . .
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10 0
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XXL:ne biçim mide var sizde. allah belanızı versin,
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RİMELLİ ERKEK:Mmmmm. . Kayınpeder çok tatlı adammış. Walla bende ona kaçmak isterim ayol : ))
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