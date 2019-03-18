18 Mart 2019, 09:58
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Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci

Antalya'da eşi tarafından bıçaklandığını öne süren vatandaş, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Yaz gazeteci. Karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi.

Antalya'da karısı tarafından kalçasından bıçaklandığını iddia eden adam, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaz gazeteci; karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi.

Olay, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3066 sokaktaki bir apartmanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk sahibi S.T. ve K.T. evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından S.T., kalçasından bıçaklandığı iddiasıyla polisi aradı. İhbarın ardından eve gelen polis, her iki tarafı da evden dışarı çıkardı. Ekipler, K.T.'nın ifadesine başvurdu. Bu sırada kalçasından bıçaklandığını ileri süren S.T. apartman bahçesinde beklerken, K.T. de eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü.

"YAZ GAZETECİ"

K.T., olaya şahit olduğu öne sürülen küçük yaştaki oğluyla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karısına öfkeli olan S.T., ifade için polis merkezine götürülürken gazetecilere, "Yaz gazeteci. Karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi.

SUÇ ALETİ BIÇAĞA EL KONULDU

Evde inceleme yapan polis, suç aleti olduğu ileri sürülen bıçağa el koydu. Hafif yaralı olan S.T. ise seker adımlarla polis otosuna bindirilerek önce hastaneye ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Polis, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
ORHAN: yalan söylüyor kendi kendini bıçaklamıştır
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TÜRBANLIYIM: Ayyy cnm çok çekti kızzz.. biride beni bıçaklasa..dövse beni saçlarımdan tutup yerlerde sürüklese..ayyy şeriat isterimm
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BENCILLÎKLER KÖTÜKLERÎN KAPISIDIR: Erkeklere zalım, vicdansız ve onursuz çoktur. FAKAT kadınların çoğuda masum değildirler. Elbette onurlu, mütevazi, ahlaklı kadınlar evin temel taşları ve baş tacıdırlar. Ancak bedenlerini ve cilvelerini şeytani hizmette kullanan şer''li ve fitneci bencil kadınlarda çoktur.
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WARNİNG: Erkek yaptığı zaman ne ceza alacaksa kadın da aynı cezayı alsın pozitif ayrımcılık da bir yere kadar
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GEREKSİZ: Nerde bizim "kadına şiddet" marka temsilcilerimiz. Aynı müebbet ceza verilmeyecek mi?
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