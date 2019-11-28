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Karısını 11 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebi

Esenyurt'ta 11 Nisan 2019'da kendisini aldattığını iddia ederek, eşini öldüren Dursun Çoban(43) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

28.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:50Karısını 11 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebi
'ta 11 Nisan 2019'da kendisini aldattığını iddia ederek, eşini öldüren Dursun Çoban(43) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporunda Çoban'ın eşini 11 kez bıçakladığı ve bunlardan 7'sinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Esenyurt'ta 11 Nisan 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Çoban'ı (42) bıçaklayarak öldüren ve ardından polise gidip cinayeti itiraf eden Dursun Çoban hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Karısını öldürdü polise gidip itiraf etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü Dursun Çoban'ın Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve eşini bıçakladığını söylediği anlatıldı. Emniyet güçleri tarafından adrese gidildiğinde Mehtap Çoban'ın yaralandığı görüldü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolde Mehtap Çoban'ın öldüğünü tespit etti.

11 bıçak yarasından 7'si öldürücü nitelikte

Mehtap Çoban'ın otopsi incelemesinin raporunda 11 adet bıçak yarası belirlendiği ve 7 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca Mehtap Çoban'ın iç organlarının bıçak darbesi ile kesildiği belirtildi.

Maktül boşanma davası açmış

İddianamede bilgi sahibi olarak beyanına yer verilen maktülün komşusu Fatma Aydın, sanık Dursun'un ev kredisine karışmadığını ve maktül Mehtap'ın boşanma davası açtığını anlattı. Dursun Çoban ise ayrıntılı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia ederek tartıştıklarını söyledi. Sanık olay günü yine tartıştıkları esnada sinirlenip mutfaktan bıçak aldığını eşinin vücuduna hatırlayamadığı kadar bıçak sapladığını sonra da teslim olduğunu anlattı.

İddianamede sanık Dursun Çoban'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Çoban, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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