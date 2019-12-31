Cezaevinen izinli çıkarak eşini 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede

İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.

20 KEZ BIÇAKLADI

Firari şahıs, karısı Gülten K.'yı teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak seri bıçak darbeleriyle yaraladı. Kanlar içinde kalan ve teyzesinin evine kaçan Gülten K. tam 20 bıçak darbesi aldı ve ağır yaralandı. Elindeki bıçakla olay yerinden kaçan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu biten A.K. ise Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.K. adliye girişinde "Karınızı neden bıçakladınız" sorusuna "Annesine sorun" diye cevap verdi. Adli mercilere sevk edilen A.K.'nin savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Gülten K.'nın ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve Turgutlu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.