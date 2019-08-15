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Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm

Samsun'da, karısını av tüfeği ile vurarak öldüren cani koca savunmasında, "Eşimin telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm." dedi.

15.08.2019 10:45
Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Murat Şahin (33), eşi Emine Şahin'i (25) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece Vezirköprü ilçesi Kovalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Şahin, 2 çocuk annesi eşi Emine Şahin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Şahin, av tüfeği ile eşine ateş etti. Karın ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BAŞKA ERKEKLERLE FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜM"

Olayın ardından jandarmaya teslim olan Murat Şahin'in ifadesinde eşinin telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüğünü ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (36)
...: Kadın da salakti zaten hem kocasını aldatacak hem de resim çekicek ! Ölmüş gitmiş insana çocuklarının anasına az ceza almak için iftira atıyor günah üstüne günah... iyi baba olsa zaten gerçekten öyle olsa bile söylemez ilerde bu çocuklarımın yüzüne vurulur diye
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ABOO: Belki iftira bu olay ancak aile yapimiz gercekten cokuste
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ÖFKELİ: BAHANE HAZIR YAPTIĞI CANİLİĞE . ALLAH TAN KORK KULDAN UTAN . ATTIĞIN İFTİRA SENİN KIÇINI KURTARMAZ . ŞİMDİ YAT İÇERDE LAĞAM FARESİ GİBİ SENELERCE
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NAMUS TİMSALİ: O adamlar dedigide kuzenleri tanidiklaridir kadinin. Öldurmek sana mi dustu istemiyorsan boşan niye iki cocuk yaptin madem güvenmiyordun
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ADINI YAZ Y: Farkındamısınız hep aynı, , namus meselesi. . ben sizlerle gerçek olan bizim ailemize atılan iftiradan bahsetmek istedim. . . biz ailecek yabancı ülkede yaşıyoruz. benim annem bir hastahanenin “ eczanesinde çalışıyor. bir gün kahve molasında kahve almaya giderken tansiyonu düşüyor. . ve düşüp ayağı incitiyor. o an yeni işe gelen bir doktor anneme yardım ediyor . . biri annemin resmini çekip babama gönderiyor. gönderen kişide akraba çıktı. . . gerçekleri bilmeden iftira atan kişiler çok kötüler. . . . .
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GARİBAN: öldürmen mi gerekiyo gerizekalı. Boşarsın ayrılsın. olur biter. şimdi git yat hapiste 20 sene.
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SERKAN: Keşke yatsa 20 sene,giyer takım elbiseyi,afilli lafları da sayar,bir de af çikar 3-5 seneye çıkar,bu ülkede adalet öleli çok oluyor...
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KÜBRA: BENİ ALDATAN BİRİ İÇİN O KADAR YIL İÇERDE YATIP HAYATIMI MAHVEDEMEM. ONU BOŞAR BAŞKASIYLA MUTLU OLURDUM. BAŞKA ADAMMI YOK, BAŞKA KADIN MI YOK. . BIRAKIN GİTSİN . . ZATEN ONUN HAYATI HERZAMAN CEHENNEMDEN FARKSIZ OLACAKTIR
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MİRAY: gurbetçi sen gurbette fazla kalmışsın bu ülkenin insanını unutmuşsun ki bu kadar kolay ahkam kesebilmişsin, bu ülkeye danışman falan ol bak bir olayı hiç bilmeden çözmüşsün sizin gibi müneccimler bu ülkeye lazım çözülecek çok konumuz var
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GURBETCİ: Tuba hanim canim o anda insan suuruna sahip olabiliormu,o anki reflex .Bu olayda bence resim flan hikaye,resim olsa dover sover sormaz mi,yatakda yakalamisya cingoz avukat bole de demistir
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