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Karısını fenomen olduğu için vahşice öldürdü

Hindistan'da bir adam, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdü.

24.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:25Karısını fenomen olduğu için vahşice öldürdü
'da bir adam, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdü.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Jaipur kentinde Ayaz Ahmed isimli şahıs sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan eşi Reshma Magallani'yi kıskançlık sebebiyle boğarak öldürdü. Reshma Magallani'nin öldürülmeden önce kocası Ahmed'le kıskançlık sebebiyle yaşadığı tartışmalar sonucunda, ailesinin evine sığındığı, dışarıda bulunduğu sırada tenha bir yerde kocası tarafından boğularak vahşice öldürüldüğü öğrenildi.
Magallani'nin cansız bedeni cinayetten 1 gün sonra çevre sakinleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yaptığı açıklamada Ayaz Ahmed'in yapılan ilk sorguda cinayeti itiraf ettiğini ve cinayeti Magallani'nin sosyal medyada popüler olmasını kabullenememesi sebebiyle işlediğini belirttiğini ifade etti. Ahmed, çıkarıldığı ilk mahkeme sonucunda tutuklandı.
(Moshıur Rahman/İHA)

Racasthan, Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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