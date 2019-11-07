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Karısını, oğlunu ve damadını yaralayan zanlı yakalandı

Zeytinburnu'nda karısını, oğlunu ve damadını yaralayan kişi gözaltına alındı.

07.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:18 Karısını, oğlunu ve damadını yaralayan zanlı yakalandı
Zeytinburnu'nda karısını, oğlunu ve damadını yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi'nde, 81 yaşındaki Mustafa Meriç N. ile damadı Rami A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Meriç N. silahla damadı ile oğlu Ayhan N. ve karısı Fikriye N'yi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayhan N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Meriç N'yi ise olay yerinde yakaladı.
Emekli bekçi Mustafa Meriç N'nin alzaymır hastası olduğu, emniyetteki işlemlerinin ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Zeytinburnu, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

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