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Karısını öldüren astsubay intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, önce eşini daha sonra ise kendini öldürdü.

21.02.2020 22:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:48Karısını öldüren astsubay intihar etti
'nın ilçesinde karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, önce eşini daha sonra ise kendini öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeniçağ Mahallesi Levent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evlendiği eşi Özlem Özen (34) ile tartışmaya başlayan astsubay Çağlar Özen (33), kavganın büyümesi üzerine tabancası ile önce karısını daha sonra ise kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kapıyı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özen çiftinin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin 1.5 ay önce nikah yaptığı iddia edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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