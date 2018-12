Karısını Öldüren Koca: "O An Kendimi Kaybettim"

04 Aralık 2018 Salı 14:00



Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan ve bir alış veriş merkezi teras katında eşine kurşun yağdırarak öldüren 33 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık mahkemede, "Olay günü eşim barışmak istemedi. Bana 'sen erkek misin' diyerek baş koyduğum o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim" dedi.31 Ekim'de Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan mağazasının teras katı yemek bölümünde meydana gelen olayda E. A., uzaklaştırması olan kocası L.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası L.A. yanında bulundurduğu silah ile 5 el kadına silah sıktı. E.A. belinden, elinden ve çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil ekipleri geldi. Erciyes Üniversitesi Hastanesi Aciline kaldırılan L.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık L.A. ile sanık avukatı hazır bulunurken, müştekilerden hiç kimse katılmadı."Olaydan bir gün önce erkekle yakaladım"33 yaşındaki 2 çocuk babası, özel sektörde çalıştığını söyleyen tutuklu sanık L.A., "Olaydan bir gün önce eşimin evine gittiğimde sesler geliyordu. Biz polisleri aradık. 20 dakika sonra kapıyı açtı. İçeride erkek sesini duyuyordum. Polis ilk aradığında bulamadı, biz eşimle karakola gittiğimizde dayım orada bekledi. Komşu kızları içeride biri olduğunu belirleyen video çekmişler. Polislere söyleyince yeniden eve gittiler. Ç.D. isimli erkeği evde ikinci aramalarında buldular" dedi."Bana 'sen erkek misin' deyince kendimi kaybettim"Eşi E.A. ile olay tarihinde boşanmadıklarını, halen eşi olduğunu söyleyen L.A., işlediği cinayeti şöyle anlattı: "Evlerimizi ayırmıştık. Bana uzaklaştırma kararı verilmişti. Eşimin beni aldattığına şüpheleniyordum ama kesin değildi. Olaydan 1 gün önce söz konusu olay yaşanınca aldatıldığımı anladım. O akşam annem S.A.'nın Yeşilhisar'daki evine gittim. Eşimin ailesi ile de o akşam bu durumu konuştuk, boşanacağımı söyledim. Sevdiğim kadındı, severek evlendik. ve olay günü ben onu affetmek için, her şeyi ile kabul etmek için görüşmek istedim. Telefonda konuştuğumda Alış veriş merkezinin teras katında olduğunu, yanında o aldattığı erkeğin de olduğunu söyledi. Ben de tuzak olacağını düşünüp, kendimi korumak için yanımda silahı taşıdım. Gitmeden önce tabancanın ağzında mermi vardı. Mermi sürekli tabancanın ağzında olacak şekilde dururdu. Buluştuğumuzda ben barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim. Eşim barışmak istemedi, Bana 'sen erkek misin' diyerek kendisini cinsel anlamda doyuramadığımı, diğer şahsın cinsel anlamda doyurduğunu söyleyip, baş koyduğum o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. O esnada 'namusumu temizledim' gibi kelimeler kullandığımı hatırlamıyorum. Çok seviyordum, çok pişmanım, keşke yapmasaydım."Öldürülen E. A. ile Ç.D. arasında yoğun mesajlaşma ve görüşme trafiğine dair rapor, dosyaya konuldu. 3 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti müşteki tarafın da beyanlarının alınması için duruşmayı saat 16.30'a erteledi. Mahkeme, müşteki beyanlarını da aldıktan sonra sanık hakkındaki kararını saat 16.30'da açıklayacak. - KAYSERİ