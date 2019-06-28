28.06.2019 19:38
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Karısını öldüren şahıs kendini vurarak şahıs intihar etti

Karısını öldüren şahıs kendini vurarak şahıs intihar etti Sancaktepe'de pompalı tüfekle öldürülen kadının kocası tarafından öldürüldüğü tespit edildi Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıİSTANBUL - Sancaktepe'de yol ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Derya O.

Karısını öldüren şahıs kendini vurarak şahıs intihar etti
Sancaktepe 'de pompalı tüfekle öldürülen kadının kocası tarafından öldürüldüğü tespit edildi
Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
İSTANBUL - Sancaktepe'de yol ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Derya O.'nun kocası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cani koca karısını öldürdükten sonra kaçtığı Kocaeli 'de kendisini başından vurarak intihar etti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolunda saat 16: 30 sıralarında isminin Derya O. olduğu öğrenilen kadın yol ortasında kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karısını feci şekilde öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, cesedi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polisler olay yerine geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, karısını öldüren şahsın olaydan sonra Kocaeli Kartepe 'ye kaçtığını ve burada kendisini başından vurarak intihar ettiğini tespit etti. Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Karısını öldüren şahıs kendini vurarak şahıs intihar etti
Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu , 3. Sayfa

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