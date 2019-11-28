Haberler » Güncel » Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Haber

Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Esenyurt'ta 11 Nisan 2019'da kendisini aldattığını iddia ederek, eşini öldüren Dursun Çoban hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

28.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:55Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
'ta 11 Nisan 2019'da kendisini aldattığını iddia ederek, eşini öldüren Dursun Çoban hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporunda Çoban'ın eşini 11 kez bıçakladığı ve bunlardan 7'sinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Esenyurt'ta 11 Nisan 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Çoban'ı (42) bıçaklayarak öldüren ve ardından polise gidip cinayeti itiraf eden Dursun Çoban hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
KARISINI ÖLDÜRDÜ POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü Dursun Çoban'ın (43) Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve eşini bıçakladığını söylediği anlatıldı. Emniyet güçleri tarafından adrese gidildiğinde Mehtap Çoban'ın yaralandığı görüldü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolde Mehtap Çoban'ın öldüğünü tespit etti.
11 BIÇAK YARASINDAN 7'Sİ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE
Mehtap Çoban'ın otopsi incelemesinin raporunda 11 adet bıçak yarası belirlendiği ve 7 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca Mehtap Çoban'ın iç organlarının bıçak darbesi ile kesildiği belirtildi.
MAKTÜL BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ
İddianamede bilgi sahibi olarak beyanına yer verilen maktülün komşusu Fatma Aydın, sanık Dursun'un ev kredisine karışmadığını ve maktül Mehtap'ın boşanma davası açtığını anlattı. Dursun Çoban ise ayrıntılı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia ederek tartıştıklarını söyledi. Sanık olay günü yine tartıştıkları esnada sinirlenip mutfaktan bıçak aldığını eşinin vücuduna hatırlayamadığı kadar bıçak sapladığını sonra da teslim olduğunu anlattı.
İddianamede sanık Dursun Çoban'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Çoban, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
(Melike İnal/İHA)

Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:53 Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
12:53 'Köyde Survivor' yarışması
12:52 Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - DIRAÇ
12:52 Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 arttı
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:47 Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:54:11