Karısını Öldürüp Oğlunu Aradı: Annenizi Öldürdüm, Hakkınızı Helal Edin

Konya'da iki çocuk babası bir kişi tartıştığı karısını evdeki av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihar etmek istedi. Kendini yaralayan kocanın, karısını vurduktan sonra oğlunu arayarak, "Hakkınızı helal edin ben annenizi öldürdüm şimdi intihar ediyorum" dediği öğrenildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karısıyla bir süredir sürekli tartışan iki çocuk babası Hasan Hüseyin B. (62) sabah saatlerinde tekrar karısı Müslime B. (49) ile tartışmaya başladı. Hasan Hüseyin B., tartışma sorasında evdeki av tüfeğini alarak karısı Müslime B.'ye ateş etti. Karnından ağır yaralanan Müslime B., olay yerinde hayatını kaybetti.

"ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Karısını öldüren Hasan Hüseyin B. daha sonra oğlunu arayarak, "Ben annenizi öldürdüm hakkınızı helal edin, şimdi de kendimi vuracağım" diyerek helallik istedikten sonra av tüfeğiyle çenesinden kendini vurdu. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler adrese gelerek evde yaptığı incelemede karı kocayı kanlar içerisinde yerde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Müslime B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, çenesinden ağır yaralanan kocası Hasan Hüseyin B. yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karısını tüfekle vurarak öldüren kocanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Müslime B.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA