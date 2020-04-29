Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı

Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayarak kaçan şahıs, karısı hastanede can çekişirken, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu.

29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:41
Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı
Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayarak kaçan şahıs, karısı hastanede can çekişirken, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu. Zanlı, sosyal medya hesabından, "Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Hakan G. (42), boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G.'ye (33) tornavidayla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 darbe alan kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Seni kurşuna dizeceğim"

Öte yandan, olay yerinden kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından eşini tehdit etmeye devam etti. "Layığını buldun Emel" diye başlayan paylaşımında zanlı, "Dümbüklerin, torbacıların sermayesi yaptın he kendini. 5 senedir almışım seni. Hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım oturturdum nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil, rüsva ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp rızkını getiriyordum. Yazık senin o şerefli ailene. Keşke anan kadar şerefli haysiyetli olaydın. Peki Hakan bunları senin yanına bırakır mı? Asla. Şimdilik elimin altında tornavida vardı onunla yedin üç beş tane ama ant olsun seni kurşuna dizeceğim Emel" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Bakanlık’tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Haberler
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD’li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haberler
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Haberler››3. Sayfa››Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:32: Herkes Eczaneden Ücretsiz Maske Alamayacak - Haberler 15:32: Oppo Find X2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu - Haberler 15:32: Heyecanlandıran Coronavirüs Açıklaması! Aşı Sonbaharda Hazır Olabilir - Haberler 15:32: PlayStation 5 Oyunlarının Tanıtım Tarihi Yaklaşıyor - Haberler 15:32: Aile Hekimleri Uyarıyor! Salgın Sürecinde Normal Aşılar Aksatılmamalı - Haberler 15:17: Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı 14:17: Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı - Haberler 13:21: Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi - Haberler 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı