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Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest bırakıldı

Gaziantep'te karısını sokak ortasında darp eden ve cep telefonu ile görüntülenen şahıs, mahkemede karısından özür dileyince yeniden serbest bırakıldı.

07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:55 Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest bırakıldı
'te karısını sokak ortasında darp eden ve cep telefonu ile görüntülenen şahıs, mahkemede karısından özür dileyince yeniden serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi Anadolu Lisesi önünde karısı Büşra Çilo'yu darp ederek şiddet uygulayan E.Ç., 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi. Hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, cezası paraya çevrilen E.Ç., tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakıldı.

Eşini kıskanınca gözü karardı

Mahkemede eşini çok sevdiğini ve kıskandığını anlatan sanık E.Ç., "Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim. Kendisini ikna etme çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum" diyerek kendini savundu.

Karısından mahkeme heyetinin önünde özür diledi

Pişman olduğunu belirten E.Ç., "Çok pişmanım. İnsanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum" diye konuştu.

Büşra Çilo mahkeme heyetinin sorduğu soru üzerine, "Kesinlikle kocamdan korkmuyorum, öyle bir insan değil. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

İlk olay günü serbest bırakılmıştı

Şiddet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, E.Ç., olayın kamuoyuna yansıdığı 28 Kasım günü polisin yaptığı operasyon ile Gaziantep'te yakalanmıştı. Büşra Çilo'nun şikayetçi olmaması üzerine E.Ç. ifadesi vermesinin ardından serbest bırakılmış, Büşra Çilo'nun yaşadığı anları gözyaşları arasında İHA'ya anlatmasının ardından ise E.Ç, yeniden yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kocasından çocuklarını almak için annesinin evinin bulunduğu İstanbul'dan Gaziantep'e dönen Büşra Çilo burada kocasının evinde kalma kararı alırken, tutuklanan E.Ç. hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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