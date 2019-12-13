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Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı!

Meksika'da, karısını kendi yatağında başka bir adamla yakalayan şahıs çılgına döndü. Belinden çıkardığı silahıyla karısına kurşunlar yağdırdı. Karısı olay yerinde hayatını kaybederken karısının kendisini aldattığı şahıs ise kaçmayı başardı. Evli olan çiftin, bir kız çocukları vardı.

13.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:01

'nın Tehuantepec şehrinde yaşayan, ismi Alfonso E. R. olarak açıklanan 26 yaşındaki adam evine geldiğinde 19 yaşındaki eşi Osmara J. Martinez'i başka bir adamla yakalayınca çılgına döndü. Belindeki tabancayı sarılan adam karısına kurşun yağdırdı. Osmara J. Martinez yatakta kanlar içinde kaldı, hayatını kaybetti.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan akrabaları eve girdiklerinde Osmara'yı salonda kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine verdi. Ambulansla hastaneye götürülen kadın yolda hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETMEK ÜZEREYKEN POLİS YAKALADI

Alfonso E.R.'nin karısı ile yatakta bastığı şahıs ise kaçmayı başardı. Koca, yakalanma korkusu ile intihar etmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

"OKUMASINA İZİN VERMEDİ"

Hayatını kaybeden kadının akrabaları, kocası Alfonso E.R.'nin Osmara ile 14 yaşındayken tanıştığını ve okumasına müsaade etmediğini söylediler. Ailesi olarak bu evliliğe başından beri karşı çıktıklarını ancak kızlarını ikna edemediklerini belirttiler. Evli çiftin bir de kız çocukları vardı.

Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı!

Meksika, Polis, 3. Sayfa, Dünya


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