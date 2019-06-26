26.06.2019 21:46
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Bangladeş'te bir kişi, sokak ortasında karısının gözleri önünde kesici bir aletle öldürüldü.

Bangladeş 'te bir kişi, sokak ortasında karısının gözleri önünde kesici bir aletle öldürüldü. Cinayeti işleyenlerden birinin kadının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Bangladeş'in güneyinde bulunan Barguna bölgesinde bir kadın ve kocası sokak ortasında 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Kadın kesici aletler ile kocasına saldıran adamları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rifat Sorif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Barguna polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada çiftin yaklaşık 3 ay önce evlendiği ve saldırganın kadının eski sevgilisi olduğunu açıkladı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. - DAKKA
Kaynak: İHA
Polis , Bangladeş , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:00 Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı
22:58 Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
22:58 Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı
22:57 Bu kez ağacı acımadan kırdılar
22:41 Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
22:36 Leyla Aydemir arşiv görüntüleri
22:34 Bursa'da korkutan fabrika yangını