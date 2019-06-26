26.06.2019 21:50
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Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Bangladeş'te talihsiz adam, sokak ortasında karısının gözleri önünde kesici bir aletle öldürüldü. Cinayeti işleyenlerden birinin kadının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Bangladeş 'te bir kişi, sokak ortasında karısının gözleri önünde kesici bir aletle öldürüldü. Cinayeti işleyenlerden birinin kadının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Bangladeş'in güneyinde bulunan Barguna bölgesinde bir kadın ve kocası sokak ortasında 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Kadın kesici aletler ile kocasına saldıran adamları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rifat Sorif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Barguna polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada çiftin yaklaşık 3 ay önce evlendiği ve saldırganın kadının eski sevgilisi olduğunu açıkladı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Kaynak: İHA
Polis , Bangladeş , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(2)
GS:Umarım birgün bütün ortadoğu ülkelerinde sosyal devlet sistemi hakim olur da, bizlerde o zaman bu tür haberleri skandal haber diye okuruz.
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VATANDAŞ:Memleketi bırakmış banğladeşe gitmişsiniz oraya demokrasi götüreceksiniz galiba ??
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