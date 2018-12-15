Karısıyla İlişkiye Girerken Başka Bir Kadının Adını Sayıklayan Adamın Savunması "Bu Kadarına da Pes" Dedirtti

Beyaz TV'de ekrana gelen; Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı "Hayatta Her Şey Var" programında bir kadının itirafı ekran başındakileri ve stüdyodakileri dumura uğrattı. Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşinin kendisini bir kadınla aldattığını ve gece uyurken onu sayıkladığını söyledi. Fakat kocasının yakalanınca kendini savunma şekli "Bu kadarına da pes" dedirtti. 21 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın şunları dile getirdi;

"ORADAKİ ATIN İSMİ NAZ"

"Eşim gece uyurken "Naz beni niye aramıyorsun?" diye sayıklıyordu. Bunu duyduğumda, "Ben at yarışı oynuyorum. Oradaki atın ismi Naz" diye kendini savundu. Birkaç gün aradan geçtikten sonra gece birlikte olduk ve eşim uyurken yine "Özledim seni Naz" diye sayıkladı.

"EVİ TERK ETTİM"

Ben de eşime "Yalan söylüyorsun. Ben olayın fakındayım. Senin derdin ne?" diye çıkıştım ve evi terk ettim. Sonra beni yolda buldu. Bir yere gittik ve konuştuk. Orada her şeyi itiraf etti.

"BANA YALVARDI, ÖZÜR DİLEDİ"

Arkadaş grubuyla bara gittiğini ve orada birisiyle tanıştığını söyledi. Yaklaşık bir aylık bir dönemde böyle bir olay yaşamış. Sonrasında bana yalvardı, özür diledi. Ama hala sayıklıyor. Üç gün önce de uyurken bana yine "Naz" dedi ve beni öpmeye başladı.

"BEYNİMİ SARDI, AŞIK OLDUM"

Ben çılgına döndüm. Eşim bu sefer de "Platonik aşık oldum galiba. Beynimi sardı" diyerek kendisini savundu.

Bu itirafları duyunca küplere binen Selim Karacehennem ise kadına, "Sen eşinden 2-3 ay ayrı kal. O da kendini toparlasın. Mikrop kaparsın" tavsiyesinde bulundu.