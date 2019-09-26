Haberler » Sinema » Haber

Karışma Bende Filmi

Karışma Bende filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karışma Bende filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.09.2019 08:54Karışma Bende Filmi
Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi türündeki 'Karışma Bende' film inin başrollerini Sefa Kındır ve Mami Emen üstleniyor.


Yönetmen:Kamil Çetin
Senaryo:Şeyda Delibaşı
Oyuncular:Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz, Bengi İdil Uras, Kıvanç Baran Arslan, Asuman Dabak, Emre Gül
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Karışma Bende
Yapımcı Firma:TN Yapım
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi:18.10.2019

Karışma Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kamil Çetin, Yönetmen, Emen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
09:54 Infinite Filmi
08:54 Karışma Bende Filmi
10:54 Cruella Filmi
08:54 Tenet Filmi
09:54 Come Away Filmi
14:54 Mortal Combat Filmi
08:54 Bir Kadın Zaferi Filmi