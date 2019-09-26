Karışma Bende Filmi

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi türündeki 'Karışma Bende' filminin başrollerini Sefa Kındır ve Mami Emen üstleniyor.Yönetmen: Kamil ÇetinSenaryo: Şeyda DelibaşıOyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz, Bengi İdil Uras, Kıvanç Baran Arslan, Asuman Dabak, Emre GülFilmin Türü: KomediOrijinal Adı: Karışma BendeYapımcı Firma: TN YapımYapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: TürkiyeOrijinal Dili: TürkçeDağıtıcı Firma: CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi: 18.10.2019Karışma Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.