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Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu

Samsun'da çalıntı telefonu satın aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan genç, uzlaştırma kapsamında, 400 vatandaşa başına geleni anlatıp çiçek verince yargılanmaktan kurtuldu.

04.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:07

Samsun'da çalıntı telefonu satın aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Ünlü (20), uzlaştırma kapsamında, 400 vatandaşa başına geleni anlatıp, çiçek vererek yargılanmaktan kurtuldu.

Samsun'da Orhan Ünlü isimli bir genç, telefonunu satmak için bir telefon dükkanına girdi. Ancak dükkan sahibi telefonunun çalıntı olduğunu fark edip, durumu savcılığa bildirdi. Ünlü hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı. Bu süreçte telefonun gerçek sahibinin H.K. (35) olduğu ortaya çıktı. Telefonun gerçek sahibi olan kadın da genç çocuktan şikayetçi oldu.

400 ÇİÇEK DAĞITIP BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı, taraflarla görüşüp, Ünlü'ye faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıtmasını teklif etti. Orhan Ünlü teklifi kabul ederek, 400 çiçek dağıtmanın yanı sıra başına gelenleri anlatıp, halkı bilinçlendirdi.

"ASKERE VİCDANIM RAHAT GİDECEĞİM"

Bu tarz olayların herkesin başına gelebileceğini söyleyen Orhan Ünlü, "Bilmeden böyle bir suça karıştım. Yarın da askere gideceğimden içim huzursuzdu. Böyle bir uzlaşma yoluna giderek vicdanımı rahatlattım. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Çiçek verdiğim vatandaşları suç hakkında bilgilendirip benim başıma gelenleri onların da yaşamaması için uyarıyorum" dedi.

Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu adımlar attı. Vatandaşların bu suç konusunda bilinçlenmesi için bilgilendirme kartı dağıtılacak ve özür mahiyetinde çiçek takdim edilecektir" şeklinde konuştu.

Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu

Güncel

Kaynak: DHA


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