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Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu

SAMSUN'da, çalıntı telefonu satın aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Ünlü (20), uzlaştırma kapsamında, 400 vatandaşa 'başına geleni' anlatıp, çiçek vererek yargılanmaktan kurtuldu.

04.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:25Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu

SAMSUN'da, çalıntı telefonu satın aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Ünlü (20), uzlaştırma kapsamında, 400 vatandaşa 'başına geleni' anlatıp, çiçek vererek yargılanmaktan kurtuldu.

Orhan Ünlü, telefonunu satmak için bir telefon dükkanına girdi. Ancak dükkan sahibi telefonunun çalıntı olduğunu fark edip, durumu savcılığa bildirdi. Ünlü hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı. Bu süreçte telefonun gerçek sahibinin H.K. (35) olduğu ortaya çıktı. Kadın da şikayetçi oldu. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı, taraflarla görüşüp, Ünlü'ye faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıtmasını teklif etti. Orhan Ünlü teklifi kabul ederek, 400 çiçek dağıtmanın yanı sıra başına gelenleri anlatıp, halkı bilinçlendirdi.

'ASKERE VİCDANIM RAHAT GİDECEĞİM'

Bu tarz olayların herkesin başına gelebileceğini söyleyen Orhan Ünlü, "Bilmeden böyle bir suça karıştım. Yarın da askere gideceğim ve içim huzursuzdu. Böyle bir uzlaşma yoluna giderek vicdanımı rahatlattım. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Çiçek verdiğim vatandaşları suç hakkında bilgilendirip benim başıma gelenleri onların da yaşamaması için uyarıyorum" dedi.

Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu adımlar attı. Vatandaşların bu suç konusunda bilinçlenmesi için bilgilendirme kartı dağıtılacak ve özür mahiyetinde çiçek takdim edilecektir" şeklinde konuştu.



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Kaynak: DHA

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