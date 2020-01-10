Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı

Beşiktaş , Antalya kampındaki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçta siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Karius, inanılmaz bir hataya imza attı. Sol taraftan yapılan ortada altıpas içinde oldukça müsait olan Karius, topun kontrolünü sağlayamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.

BU SEZON 21 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Bu büyük hata sonrası Karius büyük üzüntü yaşarken, siyah-beyazlı taraftarlar da 26 yaşındaki kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu. Karius bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkarken kalesinde 30 gol gördü.