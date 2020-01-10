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Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında inanılmaz bir gol yedi. Hatalı gol sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Karius'u eleştiri yağmuruna tuttu.

10.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:53

, kampındaki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi ile karşı karşıya geldi. Maçta siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Karius, inanılmaz bir hataya imza attı. Sol taraftan yapılan ortada altıpas içinde oldukça müsait olan Karius, topun kontrolünü sağlayamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.

BU SEZON 21 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Bu büyük hata sonrası Karius büyük üzüntü yaşarken, siyah-beyazlı taraftarlar da 26 yaşındaki kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu. Karius bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkarken kalesinde 30 gol gördü.

Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı

Altınordu, Beşiktaş, Antalya, Spor


HABER YORUMLARI (4)
BJK:1903:BEŞİKTAŞIN GELMİŞ GEÇMİŞ VE ŞUAN TÜRKİYENİN EN İYİ KALECİSİ FUTBOLU SADECE SKOR TABELASINA GÖRE YORUMLAYAN AĞIZLAR KRİUSUN KALİTESİNİ ANLAYAMAZ
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ASLI:HER İNSAN HATA YAPAR FAZAL UZATMAYALIM GERÇEK OLAN ADAM HALA TÜRKİYE''NİN EN YAKIŞIKLI FUTBOLCUSU.
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GS21:KALE BOŞ OLSAYDI GOL OLMAYACAKTI. . . . GOL KARYUSA YAZILMALI :))
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ARİF:65 yaşındayım beşiktaşın kaleciliğine talibim parada istemem
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