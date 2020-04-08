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Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, koronavirüs nedeniyle çalışmalarına evinde devam ediyor.

08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:04

Korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular, antrenmanlarını evlerinde yaptıkları bireysel çalışmalarla sürdürürken, Beşiktaş 'ın Alman kalecesi Loris Karius da hazırlıklarına ara vermiyor.

32 MAÇTA 46 GOL YEDİ

Evinin bahçesinde bisiklet aletinde pedal çeviren 26 yaşındaki kaleci, formunu korumaya özen gösteriyor. Karius, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıktı bu maçlarda 46 gol yedi.

Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Loris Karius, Beşiktaş, Spor
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