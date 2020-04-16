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Karius gidiyor, Dorukhan kalıyor!

Beşiktaş'ta sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde haberler çıkan Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı öğrenilirken, Alman file bekçisi Loris Karius, önümüzdeki günlerde Tükiye'den ayrılacak.

16.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:43
Karius gidiyor, Dorukhan kalıyor!
Beşiktaş 'ta sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde haberler çıkan Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı öğrenilirken, Alman file bekçisi Loris Karius, önümüzdeki günlerde Tükiye'den ayrılacak.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilirken, yönetim bunu yalanladı. Siyah-beyazlı idareciler genç oyuncunun takımda kalacağını açıklarken, kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un ise önümüzdeki günlerde ayrılacağını ifade etti. Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının bulunmadığı belirtildi. Bonservisi Liverpool'da bulunan Alman file bekçisiyle önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Beşiktaşlı idareciler, Karius'un son yaşanan gelişmelerden sonra önümüzdeki günlerde Türkiye'den ayrılacağını ifade etti. Alman file bekçisinin 15 gün içinde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Dorukhan Toköz, Loris Karius, Beşiktaş, Spor
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