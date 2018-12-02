02 Aralık 2018, 16:22
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Karius Mu, Muslera mı? Penaltı Olursa...

Karius Mu, Muslera mı? Penaltı Olursa...

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi öncesi Siyah-beyazlıların kalesini koruyan Loris Karius ile Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın penaltı performansları dikkati çekti.

Uğur Yapıcı/ Skorer Detay
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacağı maçta Sarı-kırmızılılar için kritik öneme sahip Fernando Muslera ile Siyah-beyazlılarda eleştiri oklarının hedefinde olan Loris Karius'un penaltı performansları şaşkınlık yarattı. 
Maç içinde 'konsantrasyon düşüklüğü' nedeniyle eleştirilen Loris Karius, 2016-2017 sezonundan bu yana oynadığı maçlarda 14 kez penaltı atışıyla karşı karşıya kaldı. Bunlardan 6 tanesini kurtarmayı başaran Alman kaleci, penaltı pozisyonlarındaki başarısını gösterdi. 
Diğer yandan Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ise son 2 sezonda çıktığı müsabakalarda 24 penaltı atışına maruz kalırken 6 tanesini çıkarabildi.
Bu rakamlar sonucunda Karius penaltı pozisyonlarında yüzde 43'lük bir başarı sağlarken, Muslera ise yüzde 25'lik oranla Alman file bekçisinin gerisinde kaldı.
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