Karius Mu, Muslera mı? Penaltı Olursa...

Uğur Yapıcı/ Skorer Detay

Maç içinde 'konsantrasyon düşüklüğü' nedeniyle eleştirilen Loris Karius, 2016-2017 sezonundan bu yana oynadığı maçlarda 14 kez penaltı atışıyla karşı karşıya kaldı. Bunlardan 6 tanesini kurtarmayı başaran Alman kaleci, penaltı pozisyonlarındaki başarısını gösterdi.

Diğer yandan Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ise son 2 sezonda çıktığı müsabakalarda 24 penaltı atışına maruz kalırken 6 tanesini çıkarabildi.

Bu rakamlar sonucunda Karius penaltı pozisyonlarında yüzde 43'lük bir başarı sağlarken, Muslera ise yüzde 25'lik oranla Alman file bekçisinin gerisinde kaldı.