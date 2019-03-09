<p>Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan siyah-beyazlılar, 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un performansından memnun kalmayınca harekete geçti.</p><h3>KARTAL TAKAS TEKLİFİNDE BULUNACAK </h3><p>Öncelikle Fulham'da oynama şansı bulamayan Fabri'ye teklif götüren yönetim, lider M.Başakşehir'de formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan için de düğmeye bastı. Beşiktaş'ın turuncu-lacivertlilerle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki milli kaleci için takas teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/09/karius-tan-memnun-olmayan-besiktas-basaksehir-11818610_3069_m.jpg' title='Karius'tan Memnun Olmayan Beşiktaş, Başakşehir Forması Giyen Volkan Babacan'ı Gündemine Aldı'></figure></div><p>(Akşam) </p>