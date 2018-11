Kaleyi Tolga'ya Kaptıran Karius'u Hırs Bastı

Beşiktaş'ın, Genk ve Sivas'la oynadığı maçlarda şans bulamayan Loris Karius, milli aradan sonra kaleyi teslim almanın hesaplarını yapıyor. Forma rekabetinin kendisi için çok faydalı olduğunu ifade eden deneyimli eldiven yeniden Güneş'in gözüne girmeyi hedefliyor.

Genk deplasmanında yedek bekleyip, Demir Grup Sivasspor maçında sürpriz şekilde tribüne gönderilen Loris Karius, gözünü Galatasaray derbisine dikti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in her iki kalecinin hazır olması için kaptan Tolga Zengin'e de şans tanıması nedeniyle kendini zorlu bir rekabetin içerisinde bulan Alman file bekçisi, milli ara sonrasında formayı geri almak için mücadele ediyor.

TOLGA'YA GÖZDAĞI VERDİ

Bel ağrıları yüzünden Sivasspor maçının kadrosunda yer almadığı aktarılan Karius, izinli gününde bireysel çalışmalarını devam ettirerek, deyim yerindeyse Tolga'ya gözdağı verdi. Milli aradan sonra Ankaragücü deplasmanında yeniden kaleye geçmenin hesaplarını yapan deneyimli file bekçisi aynı zamanda Galatasaray derbisinde de forma giymek istiyor. Yakın çevresine forma rekabetinin kendisi için çok yararlı olduğunu söyleyen Karius, moral olarak hiç üzgün olmadığını ve tamamen işine odaklandığını dile getirdi.

Bu arada Karius ve Tolga dışında Utku Yuvakuran gibi yetenekli bir file bekçisine daha sahip olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in tüm kalecilerden memnun olduğu bildirildi. Şu an için hiçbir isme birinci kalecilik konusunda garanti vermeyen Güneş'in tüm file bekçilerinden her an oynayacak gibi hazır olmalarını da istediği vurgulandı.