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Karius'un Sivasspor maçında yediği gol, taraftarların tepkisini çekti

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Sivasspor'u ağırlarken mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düştü. Erdoğan Yeşilyurt, frikikte Loris Karius'u mağlup ederken Alman kaleci goldeki hatasından sonra taraftardan tepki gördü.

19.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:12

'ın Demir Grup 'u konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius, taraftarların tepkisini çekti.

Sivasspor'un, Erdoğan Yeşilyurt'un ayağından bulduğu frikik golünde topu kollarının altından kaçıran Karius, taraftarların tepkisiyle karşılaşırken takımının yeni duruma düşmesine neden oldu.

TARAFTAR ISLIKLADI

Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı golün ardından top Loris Karius'a geldiğinde Alman kaleciyi ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.

İşte sosyal medyada Karius için yapılan yorumlardan bazıları;

Karius'un Sivasspor maçında yediği gol, taraftarların tepkisini çekti

Erdoğan Yeşilyurt, Loris Karius, Sivasspor, Beşiktaş, Spor


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