Karius'un Sivasspor maçında yediği gol, taraftarların tepkisini çekti

Beşiktaş 'ın Demir Grup Sivasspor 'u konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius, taraftarların tepkisini çekti.
Sivasspor'un, Erdoğan Yeşilyurt'un ayağından bulduğu frikik golünde topu kollarının altından kaçıran Karius, taraftarların tepkisiyle karşılaşırken takımının yeni duruma düşmesine neden oldu.
TARAFTAR ISLIKLADI
Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı golün ardından top Loris Karius'a geldiğinde Alman kaleciyi ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.
İşte sosyal medyada Karius için yapılan yorumlardan bazıları;