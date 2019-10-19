Karius ve Sophia Thomalla nişanlandı iddiası! Instagram pozu ortaya çıkardı

Beşiktaş'ın 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kalecisi Loris Karius ve oyuncu sevgilisi Sophia Thomalla ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Futbol hayatında Beşiktaş'ta devam eden Alman file bekçisi Loris Karius, uzun bir zamandır oyuncu Sophia Thomalla ile birlikteliğini sürdürüyor.

Çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sosyal medyaya taşıyor. Sophia Thomalla'nın Instagram'da son paylaştığı fotoğrafta dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı.

NİŞANLANDILAR İDDİASI

Thomalla'nın parmağındaki yüzük gözlerden kaçmadı. Alman basınına göre; 30 yaşındaki oyuncunun ilk kez yüzüklü bir şekilde görüntülendiği belirtilirken ikilinin gizli bir şekilde nişanlanmış olabileceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin nişanladıklarına dair çıkan haberler üzerine Thomalla, "Eğer bir gün nişanlanırsam bunu asla Instagram'dan duyurmam." sözleriyle yalanlamıştı.