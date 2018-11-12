Karius ve Tolgay'ı 'Güneş' Çarptı!

Demir Grup Sivasspor karşısına çıkan Beşiktaş'ta maç öncesi iki büyük sürpriz yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Medel'in cezalı; Adriano, Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin sakat olmasına rağmen Loris Karius ile Tolgay Arslan'ı kadroya almadı. Güneş performanslarından memnun olmadığı Karius ve Tolgay'ı kadro dışında bıraktı.Şenol Güneş maç öncesi yaptığı açıklamada Karius ve Tolgay'ı verimli olamayacakları için kadroya almadığını belirtirken kafalar biraz daha karıştı. Siyah-beyazlı hoca, "Karius ve Tolgay'ın çeşitli sebeplerden dolayı kadroda olmalarını uygun görmedik. Verim alma bakımından bazı sıkıntılar olabilir" ifadelerini kullandı.