Karius ve Tolgay Kadroya Alınmadı

Beşiktaş
'ta Sivasspor
karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş
, Karius ve Tolgay'ı maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş'in sürprizi ise genç golcü Güven Yalçın oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius
ve Tolgay Arslan'ı maç kadrosuna dahil etmedi. Beşiktaş'ta kaleyi Tolga Zengin
koruyacak, Utku ise yedek kulübesinde olacak. Kartal
'ın ilk 11'indeki en büyük sürpriz ise Güven Yalçın oldu. Hafta boyunca Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu futbolcuyu ilk 11'de oynatacağı konuşuluyordu ve Güven, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş'ın, Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11'i şu şekilde:
"Tolga - Gökhan Gönül
, Pepe, Vida, Caner - Atiba, Oğuzhan - Quaresma
, Ljajic, Babel
- Güven." - İSTANBUL
Şenol Güneş,Sivasspor,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 20:02