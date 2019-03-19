Kariyer Fuarında Hakim ve Savcılardan Temsili Yargılama

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nda çeşitli meslek gruplarında açılan stantlarda öğrencilere kariyer ve staj bilgileri verildi. Fuarda kurulan duruşma salonunda Diyarbakır Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar tarafından öğrenciler için temsili yargılama yapılarak adalet sistemi ve duruşmalarda yaşananlar uygulamalı olarak gösterildi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Diyarbakır Valiliği ile Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı' düzenlendi. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kurum müdürleri ve bölge üniversitelerinden öğrenciler katıldı. Adalet Bakanlığı, jandarma, emniyet, İşkur gibi kurumların da yer aldığı 150 kurum stant açıp, fuara katılanlara kariyer ve staj konularında bilgi verdi. İlginin yoğun olduğu fuarda adalet standında öğrenciler; hakim, savcı, avukat cübbelerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.TEMSİLİ YARGILAMA İLGİ GÖRDÜÇeşitli etkinliklere de yer verilen fuarda Diyarbakır Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar tarafından, kurulan duruşma salonunda temsili yargılama yapıldı. Yağma suçunun işlendiği davayı katılımcılar ilgiyle izledi. Öğrenciler temsili duruşmayı cep telefonlarıyla kaydetti.Temsili dava sonrası konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Lise eğitimini alan genç arkadaşlar, 2 yıllık adalet meslek yüksekokulu okuyan arkadaşlar, 4 yıllık hukuk fakültesi okuyan arkadaşlar, hakim, savcı ve avukat adaylığı sürecinde olan arkadaşlar ve biz 5 kuşak da şu an burada. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Büyük bir teveccüh görüyor. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu mesleğin cefasını gören meslektaşlar olarak size, toplumda birçok konuda polemik konusu olan yargının aslında bütün bu önyargılardan uzak, son derece kariyerli, son derece değerli ve kıymetli bir meslek olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Hepinizi hakim, savcı veya avukat olmaya davet ediyoruz" dedi. - Diyarbakır