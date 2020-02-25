Haberler » Güncel » Kariyer fuarında öğrencilerin ilgisini en çok 'duruşma salonu' çekti - Haber

Kariyer fuarında öğrencilerin ilgisini en çok "duruşma salonu" çekti

"Yetenek Her Yerde" kariyer fuarına gelen öğrenciler en çok Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan temsili duruşma salonuna ilgi gösterdi.

25.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:44Kariyer fuarında öğrencilerin ilgisini en çok
"Yetenek Her Yerde" kariyer fuarına gelen öğrenciler en çok Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan temsili duruşma salonuna ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitenin ev sahipliğinde organize edilen fuarın son gününde Balkan Kongre Merkezi, Türkan Sabancı Kültür Merkezi ve 75. Yıl Kompleksi'nde 290 firma ve kurum stantlarını gezen öğrenciler, kariyer planlamaları için yetkililerden bilgi aldı.
Meslek tanıtımı kapsamında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca kongre merkezinin bir salonunda temsili duruşma salonu oluşturuldu. Burada hakim ve savcılar öğrencilere mesleklerini anlattı.
Bazı öğrenciler cübbe giydi
Bilgilendirmenin ardından cübbe giyen üniversite öğrenciler senaryo gereği hakim, savcı ve avukat oldu. Edirne Adliyesi Sulh Ceza Hakimi Yusuf Salman yönlendirmesiyle, "kadına şiddet" konusunda temsili yargılama yapıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Muhammet Emin Aydemir ve Ceza Tevkif Evleri Tetkik Hakimi Faruk Karcı temsili duruşma salonunu ziyaret etti.
Öte yadan kongre merkezinin konferans salonunda Başsavcı Karabacak, Doğan, Aydemir ve Karcı mesleklerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Sunumun ardından yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı bilgi yarışması düzenlendi. 6 hukuk sorusunun yöneltildiği yarışmada, doğru cevabı en kısa sürede veren 5 öğrenciye ödül verildi.
Etkinliklerin sürdüğü fuar, bugün sona erecek.

Başsavcı, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
25.02.2020 14:37:50