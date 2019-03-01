Kariyer İstihsam Merkezi (SEYKİM) İşsizlere İş İmkanı Sunacak

İş arayanları ve işverenleri buluşturacak olan, işverenlerin ihtiyaçlarına en uygun adaylara ulaşabilmeleri ve değerlendirme süreçlerinde Kariyer İstihdam Merkezi büyük rol oynayacak.

Seydişehir'de istihdamın artması için her zaman çaba harcadıklarını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Yeni bir hizmete daha imza atmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstihdamın şehrimiz ve dolayısı ile ülkemiz için ne kadar önem taşıdığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Yeni dönemde de şehrimiz için yeni hizmetlere imza atmak kendimizi geliştirerek çalışmalarımıza devam etmenin sorumluluğu ve bilincindeyiz. Belediye hizmetlerini sadece fiziki yatırımlar olarak hiçbir zaman görmedik. Belediyeciliğin sosyal boyutunu da her zaman ön planda tuttuk. Bu kapsamda da iş isteyen ile işverenler arasında görev süremizce köprü olmaya hemşerilerimizi iş sahibi yapmaya evine ekmek götürmesine katkı sağlamaya çalıştık. Burada ki birinci temel amacımız Seydişehir'de istihdamı arttırmak, işsiz kardeşlerimize iş sağlamaktır. Belediye olarak farklı yüzlerce probleme çözüm üretiyoruz. Herkesin hayatının iyi olması içinde çalışıyoruz. Bunun temeli olarak da işsiz olanların iş sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. İstihdama katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Belediye'ye gelen ve istekte bulunanların bir kısmını da iş talepleri oluşturuyor. Seydişehir Belediye Başkanlığı olarak bizde bu sorunun şehrimizde en asgari düzeye inmesi için çalışıyoruz. Hedefimiz; İş arayan işsizlerimizin mevcut donanımlarına, yeteneklerine göre iş bularak şehrimizdeki işsizlik oranını iş talebi isteğini asgariye indirmektir. Çünkü komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir peygambere iman ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler